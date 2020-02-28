2020/02/28 | 19:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: طالب رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، الأجهزة الأمنية، بالإسراع في كشف تفاصيل جريمة قتل شيخ عشيرة وزوجته في منزله بمحافظة ذي قار.وقال الحكيم في بيان “تلقينا بأسف بالغ نبأ الاغتيال الغادر للشيخ عبد الصاحب سعدون ياسين آل … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم عن الشيخ المشلب: لقد كان الفقيد رمزاً من رموز الوجاهة الانسانية والأخلاق النبيلة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم عن الشيخ المشلب: لقد كان الفقيد رمزاً من رموز الوجاهة الانسانية والأخلاق النبيلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).