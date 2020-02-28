2020/02/28 | 19:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا حلف شمال الأطلسي، الناتو، اليوم الجمعة، السلطات السورية و#روسيا إلى وقف الهجمات في إدلب واحترام القانوني الدولي.وقال الأمين العام للناتو «ينس ستولتنبرغ» في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمندوبي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناتو يدعو روسيا والسلطات السورية لوقف الهجمات العشوائية على إدلب) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناتو يدعو روسيا والسلطات السورية لوقف الهجمات العشوائية على إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).