عمليات سامراء تعلن نجاح الخطة الأمنية لزيارة الإمام علي الهادي

2020/02/28 | 19:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري، اليوم الجمعة، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الإمامين العسكريين والسيد محمد "عليهم السلام"، بمناسبة ولادة واستشهاد الامام علي الهادي "عليه السلام"، خلال الأيام ( ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨ ) للشهر الجاري.

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