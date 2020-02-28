{جنيف للسيارات} يواجه اختبار {كورونا}

2020/02/28 | 19:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصباح/ وكالات

ونحن على بعد أيامٍ قليلة من معرض جنيف للسيارات في نسخته التسعين، ترددت الكثير من الشائعات بشأن معرض هذه السنة وسط مخاوف وقلق شديدين بسبب انتشار فيروس "كورونا" تتعلق باحتماليَّة إلغاء المعرض المقررة إقامته في الفترة ما بين 5 إلى 15 آذار المقبل في مدينة جنيف السويسريَّة.

وجاءت هذه الشائعات بعد أنْ أكد العديد من شركات صناعة السيارات في العالم انسحابهم من المعرض هذا العام لأسباب تتعلق بتوفير التكاليف، وفي الوقت ذاته كانت هناك مخاوف من تعطيل احتجاجات تغير المناخ فعاليات المعرض خاصة بعد التظاهرات التي حدثت في معرض بروكسل للسيارات الشهر الماضي.

غياب العمالقة

وبعد إلغاء معرض تقني كبير كمعرض الجوال العالمي في برشلونة وتأجيل معرض بكين للسيارات هذا العام والمخطط إقامته في نيسان شهر المقبل بسبب الأزمة الصحيَّة التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، ربما تزداد قائمة التهديدات التي يتعرض لها معرض جنيف الدولي لتشمل فيروس كورونا.

ومن بين الشركات التي لن نراها هذا العام في معرض جنيف الدولي كاديلاك وسيتروين وفورد وجاكوار ولامبورغيني ولاند روفر وميتسوبيشي وأوبل وبيجو وسوبارو وتاتا وفولفو.

لكننا بالمقابل نجد العديد من شركات السيارات العملاقة من مختلف أنحاء العالم تروج منذ هذه اللحظة لأبرز منتجاتها من السيارات للمشاركة في الدورة التسعين من فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات التي ستنطلق في الثالث من الشهر المقبل.

ويعد المعرض من أشهر معارض السيارات العالمية، التي تتسابق خلالها الشركات على تقديم أحدث ما لديها من مركبات ونماذج اختبارية لم يسبق لها الظهور من قبل.

ويقاوم صناع السيارات، خاصة الكبار منهم، تغول شركات التكنولوجيا الكبرى في مجالات عدّة، بينها القيادة الذاتية والخدمات المتصلة التي تتضاعف احتمالات تحقيقها لأرباح تجارية من خلال استخدام خاصية التعرف الصوتي.

وأنهت الشركات آخر اللمسات قبل مفاجأة الجماهير خلال فعاليات النسخة المرتقبة، إذ ستقود علامات معروفة وأخرى مغمورة تحوّلا في عمليات الابتكار في ظل الطفرة التكنولوجية السائدة.

مشاركة مرسيدس

ورغم أنَّ معرض جنيف للسيارات يبعد أقل من أسبوعين من الآن، لذا فإنَّ العملاق الألماني مرسيدس على استعداد للاستفادة من هذا الحدث الكبير لتقديم مجموعة جديدة من السيارات.

لم تفصح الشركة عن الكثير من التفاصيل، لكنها أكدت أنها ستكشف النقاب عن تحديث منتصف العمر لطراز E-Class، وكذلك 3 طرازات هجينة مدمجة من AMG.

ستقدم مرسيدس نسخة AMG من طراز E-Class، وكذلك طرازي SUV جديدين لم تحددهم الشركة، ولكن من المحتمل أن يكون أحدهما GLE 63 كوبيه الذي تم كشف النقاب عن النسخة العادية منها في وقت سابق من هذا الشهر بمحرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لترات بقوة 603 حصان و850 نيوتن.



متر من عزم الدوران.

ويبقى طراز الـ SUV الثاني أكثر غموضًا، ولكنه من الممكن أن يكون GLA 45، وكما نعلم فإنَّ الكروس أوفر الأنيقة تأتي حاليًا بمحرك رباعي الأسطوانات سعة لترين وقوة 382 حصاناً و480 نيوتن.



متر من عزم الدوران، ولكن بالطبع أرقام نسخة الـ AMG المتوقعة تبقى غير معلومة، ولكنها بكل تأكيد ستشهد تحسنًا واضحًا، في حين سيتمكن السائقون الذين يبحثون عن المزيد من الأداء من الحصول على نسخة S التي تبلغ قوتها 415 حصاناً و500 نيوتن.



متر من عزم الدوران.

وعلى جانب السيارات الهجينة، من المتوقع أن نرى إصدارات مثل CLA وGLA، وكما هي الحال مع A250e وB250e، سيحصل كلا الطرازين على محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.3 لتر إلى جانب محرك كهربائي ببطارية سعة 15.6 كيلو وات ساعة، لتبلغ القوة الإجمالية 215 حصاناً و450 نيوتن.



متر من عزم الدوران، والأهم من ذلك، أنَّ كلا الطرازين سيكون لديه مدى كهربائي يصل إلى 68 كم.

المزيد من التحديثات

مرسيدس تنوي أيضًا عرض نسخة فان جديدة من طراز ماركو بولو، والتي ستحتوي على نظام MBUX الجديد للمعلومات والترفية مع واجهة مرسيدس MBAC المطورة حديثا والتي تتيح التحكم المركزي لمجموعة كبيرة من الوظائف في منطقة المعيشة الخلفية مثل الأنوار أو التدفئة وذلك عن طريق الشاشات اللمسية المتوفرة في السيارة أو عن طريق تطبيق على الهاتف الذكي، وتقول مرسيدس إنَّ النظام يحول بشكل فعال ماركو بولو إلى "منزل ذكي على عجلات".

أخيرًا وليس آخرًا، ستنظم شركة صناعة السيارات الألمانية أول ظهور أوروبي لطراز VISION AVTR التصوري المستلهم من فيلم أفاتار، والذي تم تقديمه من قبل في معرض CES.

رينو مورفيز

ستكشف رينو لأول مرة عن سيارتها الاختبارية مورفيز التي تتميز بانبعاثاتها الصفرية في معرض جنيف.

ومن المقرر أن تقدم السيارة الاختبارية الجديدة لمحة عن السيارات الكهربائية المستقبلية للعلامة التجارية، وقد تمت معاينة السيارة الاختبارية في صورة تشويقية تكشف عن اسمها على الواجهة الخلفية، على الأرجح بين الباب الخلفي والمصدات الخلفية.

يذكر أنَّ سيارة ميجان استيت E-TECH الهجينة بالقابس ستنكشف لأول مرة أيضاً في معرض جنيف للسيارات، كما ستعود كانجو Z.E الاختبارية.

داسيا الاختبارية

ستكشف علامة داسيا التجارية أيضاً عن سيارة كهربائية لأول مرة في معرض جنيف للسيارات 2020، إذ ستقوم شركة صناعة السيارات الرومانية بمعاينة سيارة BEV بالكشف عن سيارة اختبارية، بالإضافة إلى إصدارات احتفالية بالذكرى الخامسة عشرة للعلامة التجارية في أوروبا، وستقدم داسيا أيضاً محرك TCe 100 ECO-G الجديد.

من جانبها، سيظهر طرازان جديدان محدودي الإنتاج يحملان علامة ألباين سيظهران في المعرض، إلى جانب سيارة A110 SportsX الاختبارية، المستوحاة من سيارة السباق التي فازت برالي مونتي كارلو 1973.

في الختام، ستكشف كل من رينو وداسيا وألباين عن سيارتهم لأول مرة في 3 آذار، وذلك خلال مؤتمرات صحفية فردية تستضيفها الشركة في معرض جنيف.

كوينجسيج تتواجد بقوة

وعلى صعيد ذي صلة أفادت تقارير من The Supercar Blog بأن كوينجسيج ستقدم سيارتين على الأقل خلال فعاليات معرض جنيف للسيارات.

استضافت الشركة السويدية مؤخراً حدثاً خاصاً لوكلائها بمدينة أنجلهولم، حيث عرضت مجموعة موسعة من السيارات، فنجد أنَّ صورة واحدة شاركتها الشركة تظهر ما لا يقل عن خمس سيارات تحت الغطاء، مع وجود إمكانية أنْ تكون واحدة على الأقل من هذه السيارات طرازاً جديداً لم يسبق له مثيل من قبل.

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