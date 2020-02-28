.هذا ماغرد به الرئيس الامريكي ..حول انتشار فيروس كورونا في العالم

2020/02/28 | 19:49 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

غرّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، عن تفشي فيروس كورونا الذي عبر القارات في الأيام الأخيرة، وانتشر في أكثر من 50 دولة في العالم.

وكتب ترامب في حسابه الرسمي بموقع "تويتر" إن فيروس كورونا الذي بدأ في الصين وانتشر في شتى أنحاء العالم، يتفشى ببطء شديد في الولايات المتحدة.

ونسب الف...

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