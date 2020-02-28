2020/02/28 | 19:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الجمعة، عن مؤشراتها الخاصة والاجراءات التي اتبعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة قلة الامكانيات والمستلزمات المطلوبة لأغراض الفحص والوقاية والعلاج في المؤسسات المعنية.وذكرت المنظمة في بيان صحفي، اليوم (28 شباط 2020)، انه انطلاقا من أهداف المفوضية العليا لحقوق الانسان في حماية وتعزيز واحترام حقوق الانسان المنصوص […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للحد من انتشاره.. حقوق الانسان في العراق تعلن مؤشراتها الاولية بشأن فايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للحد من انتشاره.. حقوق الانسان في العراق تعلن مؤشراتها الاولية بشأن فايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).