قائممقام القائم لـ” العهد نيوز”: نجاح الخطة الامنية لحماية المناطق الصحراوية بالانبار من عمليات التسلل

2020/02/28 | 19:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي اليوم الجمعة، عن نجاح الخطة الامنية التي وضعتها القوات الأمنية من الجيش والشرطة وأفواج الطوارئ وباقي صنوف الأجهزة الأمنية الأخرى لحماية المناطق الصحراوية وضبط الحدود من عمليات التسلل . وقال المحلاوي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان” كافة قواطع العمليات المنتشرة في المناطق المحررة […]

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