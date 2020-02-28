صحة الكرخ ببغداد تعلن تسجيل ثاني إصابة بـ’’كورونا’’ لوافدة عراقية من ايران

2020/02/28 | 19:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغادد أعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الجمعة، تسجيل ثاني إصابة بـ’’كورونا’’ لوافدة عراقية من إيران.وقال الحجامي في بيان تدوينة على موقعه في فيسبوك،، إنه “تم تشخيص حالة إصابة بفايروس الكورونا ثانية لامرأة عراقية وافدة من إيران تبلغ من العمر 35 سنةً”.واضاف أن “الوافدة تم تشخيصها في مستشفى […]

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