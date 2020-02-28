شاهد من مطار بغداد.. مسافرون من الطائرة إلى المغادرة من دون كشف المصابين بكورونا وجهاز السونار عاطل

2020/02/28 | 19:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حصلت منصة “يس عراق” على فيديو من مطار بغداد الدولي، اليوم الجمعة، يظهر عطل جهاز كشف حرارة جسم المسافرين لتشخص حالات الإصابة بفيروس كورونا.والفيديو هو من تصوير عضو لجنة الصحة النيابية، النائب جواد الموسوي، خلال زيارته مساء اليوم الجمعة، إلى مطار بغداد الدولي، عند الساعة الرابعة مساءً، حيث وثّق دخول المسافرين […]

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