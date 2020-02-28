2020/02/28 | 19:57 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظمة الصحة: مخاطر فيروس كورونا مرتفعة للغاية على المستوى العالمي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الصحة: مخاطر فيروس كورونا مرتفعة للغاية على المستوى العالمي) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة الصحة: مخاطر فيروس كورونا مرتفعة للغاية على المستوى العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).