2020/02/28 | 19:57 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش السوري "سيستمر بتنفيذ مهامه بادلب" وبريطانيا تدعو لجلسة طارئة

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