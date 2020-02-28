سامح عسكر - مركزية الأنثى في الأديان..خطوة إصلاحية

2020/02/28 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر في استعراض لتاريخ الحروب على أساس ديني لم أجد لها ذكرا قبل ظهور الدين اليهودي في الألف الأول ق.م ومن ثم هي مرتبطة حصريا بمفهوم المتدين الإبراهيمي عن الله..وهذا غريب، فالله حسب ذهنية المسلم هو الرحمن الرحيم والغفور والسلام وغيرها من صفات أخلاقية تحمل المسلمين على نبذ الحروب، وكذلك الله حسب المتدين المسيحي هو الرحيم المتسامح بأبناءه..لكن في الذهنية اليهودية يبدو أن الأمر يختلف..لن نتعرض لفهم......

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