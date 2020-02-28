رابح لونيسي - الحراك الشعبي في عامه الأول (الجزءالثاني) -هل مطالبه تعجيزية فعلا؟

2020/02/28 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رابح_لونيسي الحراك الشعبي في عامه الأول (الجزء الثاني) -هل مطالبه تعجيزية فعلا؟- تناولنا في الجزء الأول من مقالتنا "الحراك الشعبي في عامه الأول" ما نعتقد أن الحراك قد حققه، وسنتناول في هذا الجزء الثاني ما لم يتحقق بعد من مطالب الحراك والتي تعتبرها بعض عناصر السلطة أنها مطالب تعجيزية، ومنها تغيير آليات عمل النظام الذي يعد الهدف الإستراتيجي للحراك، ومنها أيضا المطلب المعبر عنه ب"يتنحاو قا......

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