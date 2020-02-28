محما خليل يحذر من تكرار سيناريو احتلال سنجار من قبل داعش الإرهابي

2020/02/28 | 20:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلق قائمقام قضاء سنجار والنائب السابق عن المكون الايزيدي في البرلمان العراقي محما خليل، تحذيرات مما اسماه تكرار سيناريو شبيه باحتلال الموصل من قبل الارهابيين، عام الفين وأربعة عشر.

وحذر خليل عبر بيان، الحكومة والقوات الأمنية من قيام الدواعش في المناطق المتاخمة لمناطق الايزيديين في محافظة نينوى، بإعداد العدة لاحتلالها من جديد، مؤكدا ان الحكومة الاتحادية ستعض أصابع الندم على حد تعبيره، في حال عدم تحركها للقضاء عليهم.

وأضاف خليل، ان اغلب الهجمات التي ينفذها التنظيم الإرهابي، تنطلق من قرية جري التابعة لناحية سنوني، المتاخمة لناحية ربيعة قرب الحدود السورية، عبر تنكر عناصره بملابس المدنيين نهارا، والتحول ليلا الى مسلحين، والقيام بمهاجمة الآبار الارتوازية في قرى الايزيديين، فيما طالب خليل في بيانه، حكومة تصريف الاعمال، والقوات الامنية ورئاسة اقليم كردستان والبرلمان العراقي، وممثلة الامم المتحدة، والتحالف الدولي وحكومة محافظة نينوى، بالتعاون لإنقاذ المكون الأيزيدي، من عملية ابادة جديدة محققة.

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