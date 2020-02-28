2020/02/28 | 20:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين اثناء تشييع شيخ عشيرة في قضاء قلعة سكر.وذكرت القيادة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه “تعرض بعد ظهر اليوم، خمسة اشخاص للاصابة بطلق ناري حيث تم اسعافهم الى المستشفى لتلقي العلاج و سادس توفي قبل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ذي قار تعلن حصيلة جديدة للمصابين اثناء تشييع شيخ عشيرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ذي قار تعلن حصيلة جديدة للمصابين اثناء تشييع شيخ عشيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).