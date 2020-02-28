مصدر: وفاة الإعلامي مخلص الذهبي داخل احد مراكز التوقيف في ميسان

2020/02/28 | 20:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، اليوم الجمعة، بوفاة الإعلامي مخلص الذهبي داخل احد مراكز التوقيف في المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس" أن "الذهبي وهو احد الاعلاميين في شركة توزيع نفط ميسان.



توفي داخل احد مراكز التوقيف وسط المحافظة"، لافتا إلى أنه "أدين قبل اسابيع بجمع تبرعات لحالة انسانية فحكم عليه بالحبس لمدة أربعة أشهر".

وبين المصدر، أن "سبب الوفاة مجهول لغاية الان حيث ارسلت الجثة إلى التشريح لبيان سبب الوفاة".

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