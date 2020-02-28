2020/02/28 | 20:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصف النائب عن تحالف سائرون، جواد حمدان الساعدي، اليوم الجمعة، الكتل التي ترفض التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بأنها تقف ضد مصالح الشعب العراقي.وغرد الساعدي، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلاً "حينما ترفض التصويت على حكومة علاوي كتل لطالما وقفت بالضد من الشعب العراقي ومصالحه امثال المالكي والحلبوسي والخنجر والكورد، فهذا دليل على انها اما حكومة وطنية، او انها سلبتكم مناصبكم ووزرائكم فيها".​pic.twitter.com/sGcVXkaQdh— النائب جواد حمدان الساعدي (@zJQ5TBam3gTmpTY) February 28, 2020​​​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن سائرون يهاجم المالكي والحلبوسي والخنجر والكرد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن سائرون يهاجم المالكي والحلبوسي والخنجر والكرد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).