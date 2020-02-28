الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر: مستوى انتشار كورونا

2020/02/28 | 20:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رفعت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، مستوى خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم إلى "مرتفع جدا".

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبيريسوس للصحفيين "رفعنا الآن تقييمنا لخطورة الانتشار وخطورة تداعيات كوفيد-19 إلى درجة مرتفع جدا على مستوى العالم".

واعتبر غيبيريسوس أن الزيادة المستمرة في عدد الحالات الجديدة والدول المتأثرة "تبعث بالتأكيد على القلق".

وأضاف أن الصين أبلغت عن 329 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرا إلى أن هذا "هو أقل عدد هناك منذ أكثر من شهر".

وأصيب أكثر من 80 ألف شخص في حوالي 50 دولة بالفيروس حتى الآن، مع تأكيد وفاة نحو 2800 شخص.

وكانت ووهان الصينية مركز ظهور وانتشار كورونا، الذي ظهر في أواخر ديسمبر الماضي.

ويقول الخبراء في كلية تشان للصحة العامة في جامعة هارفارد، ومقرها بوسطن بولاية ماساشوستس الأميركية، إن كورونا الجديد يصبح أكثر خطورة مع التقدم في العمر.

وبحسب المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن الرجال أكثر عرضة للفيروس، حيث يمثلون أكثر من 50 في المئة من الحالات.

ويعتقد خبراء أيضا أن لدى النساء استجابة مناعية أقوى لفيروس كورونا الجديد، كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

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