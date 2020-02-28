شرطة ذي قار: اصابة خمسة اشخاص ووفاة سادس اثناء تشييع جثمان شيخ عشيرة في قلعة سكر

2020/02/28 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

وجه قائد شرطة كركوك علي كامل عبد الرزاق، الجمعة، بتأجيل كافة الدورات في مراكز التدريب للوقاية من ’’كورونا’’.

وقالت قيادة شرطة كركوك في بيان، إنه "لمقتضيات المصلحة العامة وحفاظا على سلامة منت

بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الجمعة (28 شباط 2020)، بأن القوات الامنية، عثرت على جثتين لرجل وامرأة داخل مزرعة قرب معمل البتروكيماويات، بقضاء الزبير في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الجثتين تعود لرج

بغداد اليوم-الانبار

أعلن قائد عمليات الحشد في الانبار قاسم مصلح، الجمعة (28 شباط 2020)، الايجاز الأمني لعمليات “قادة النصر” غرب الانبار، مؤكدا انها "أكملت تفتيش وتطهير مناطق مهمة على صعيد مدينة الانبار".‎

وقال مصلح في

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