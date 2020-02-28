بالوثائق: العيساوي يطلب من رئيس لجنة مراجعة البرنامج الحكومي إضافة 12 ملاحظة لتقرير اللجنة

2020/02/28 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

طلب عضو تحالف الوطن أولا، النائب فيصل العيساوي، الجمعة (28 شباط، 2020) من رئيس لجنة مراجعة البرنامج والمنهاج الوزاري إضافة 12 ملاحظة لتقرير اللجنة.

وجاء في كتب صادرة عن النائب العيساوي، حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها، الملاحظات التالية:

1- تحقيق الاصلاح وترصين عمل المؤسسات الحكومية، وانهاء حالة الاستهداف السياسي، وانهاء ملفات جميع من استهدف سياسيا .

2- اعادة هيبة الدولة، وحصر السلاح بيد الاجهزة الامنية الرسمية، والقضاء على التنظيمات المسلحة غير الرسمية، التي تساهم بتهديد وخرق الامن الوطني العراقي .

3- الحرص على ابعاد العراق عن الدخول ضمن سياسة المحاور الخارجية، وأن لا يكون ساحة لتصفية الصراعات الاقليمية والدولية والحفاظ على سيادة واستقلال العراق .

4-اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة مصير المفقودين والمختطفين قسريا، وشمولهم بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية .

5- اتخاذ الاجراءات اللزمة بما يؤمن تحسين الواقع الامني والمعيشي والخدمي والعودة الكريمة للنازحين والمهجرين .

6- اتخاذ ما يلزم من اجراءات بضمنها تخصيص المبالغ اللازمة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لإعادة اعمار المدن المحررة من داعش وبالأخص البنية التحتية لهذه المدن .

7- ضرورة مراعاة الكفاءة والنزاهة، والتمثيل العادل للمكونات والمحافظات في تعيين اصحاب الدرجات العليا .

8- اعادة النازحين والمهجرين الى مناطقهم المغتصبة مثل (جرف النصر، العويسات، عكاشات) وجميع المناطق الاخرى، واسترداد حقوقهم المسلوبة والمباشرة باعادة اعمار المناطق المحررة والكشف الفوري عن مصير الالاف من ابناء شعبنا من المغيبين والمختطفين من ابناء المناطق المحررة.

9- تحديد موعد لاجراء الانتخابات النيابية.

10- مكافحة الفساد وتفعيل قانون (من أين لك هذا؟).

11- إعادة النظر بقانون العفو العام.

12- إعادة هيكلة الحشد الشعبي، بدءا من رئاسة الهيأة وقياداتها المحلية.

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ، جاسب الحجامي، الجمعة (28 شباط 2020)، تسجيل ثاني إصابة بـ’’كورونا’’ لوافدة عراقية من إيران.

وقال الحجامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تشخيص حالة إصابة ب

بغداد اليوم- واسط

وجه محافظ واسط، محمد المياحي ، الجمعة (28 شباط 2020)، باستئناف الداوم الرسمي للدوائر والمؤسسات الحكومية يوم الاحد المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تماشيا مع حالة الاستقرار الكبي

بغداد اليوم-متابعة

رأى رئيس كتلة بدر النيابية، حسن الكعبي، الجمعة، 28 شباط، 2020، ان تأجيل جلسة مجلس النواب الاستثنائية لتمرير حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف، اعطى فرصة ثمينة لمحمد علاوي، من اجل الحوار الجاد.

وقال الكعبي في حديث خص به (بغداد ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثائق: العيساوي يطلب من رئيس لجنة مراجعة البرنامج الحكومي إضافة 12 ملاحظة لتقرير اللجنة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثائق: العيساوي يطلب من رئيس لجنة مراجعة البرنامج الحكومي إضافة 12 ملاحظة لتقرير اللجنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).