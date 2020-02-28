رسالة نارية من عضو في الصحة النيابية إلى خلية الأزمة الحكومية بشأن “كورونا”.. حقائق صادمة في مطار بغداد

2020/02/28 | 20:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد خاطب عضو لجنة الصحة النيابية، النائب جواد الموسوي، اليوم الجمعة، خلية الأزمة المشكلة لمواجهة فيروس كورونا في العراق، بعد كشفه تعطّل أجهزة كشف المصابين بالفيروس في مطار بغداد الدولي.وقال الموسوي في بيان تلقته “يس عراق” إلى “خلية الازمة الفاشلة المشكلة بأمر رئاسة الوزراء، هل تعلمون ان جهازي الكامرة الحرارية المنصوبة في […]

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