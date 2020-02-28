بالوثيقة.. مدير أمن البرلمان يطالب بتعقيم المبنى وقاعة الجلسات

2020/02/28 | 20:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل المؤسسات العراقية إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا

حيث حصلت التغيير على وثيقة تشير الى مطالبة مدير أمن مجلس النواب بتعقيم مبنى المجلس والقاعات يوم غد السبت، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا في العاصمة بغداد بعد تسجيل حالتين إصابة لرجل وامرأة قادمين من إيران.

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