فيديو.. مفاجأة كاميرات الكشف عن «كورونا» بمطار بغداد معطلة

2020/02/28 | 20:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح بليغ/ فجرالنائب جواد الموسوي عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الجمعة، مفاجأة صادمة حول عمليات وإجراءات الكشف عن فيروس كورونا، للوافدين لمطار بغداد.

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