ذي قار.. المحافظ يوجه بادراج شوارع مهمة ضمن خطة 2020‏

2020/02/28 | 20:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار وجه محافظ ذي قار وكالة، أباذر عمر العمر، اليوم الجمعة، دائرتي التخطيط والبلدية بأعداد التصاميم والمخططات اللازمة لتنفيذ مشاريع ‏تطوير طرق نموذجية داخلية مهمة وسط مدينة الناصرية للمباشرة بتنفيذها ضمن خطة مشاريع العام الجاري 2020 .‏ وقال العمر في بيان تلقت”العهد نيوز” ان “المشاريع التي سيتم المباشرة بتطويرها وفق المواصفات النموذجية […]

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