العاصمة العراقية بغداد تسجل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا لسيدة قادمة من ايران

2020/02/28 | 20:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن اكتشاف حالةٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة بغداد/ جانب الكرخ لسيدة تبلغ من العمر ٣٢ سنة كانت قد عادت مؤخرا للعراق من ايران وتم متابعتها من قبل ملاكات وزارة الصحة وأُخذت لها العينات لإجراء الفحوصات المختبرية المطلوبة وتبيّن ان نتيجة الفحوصات المختبرية موجبة …

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