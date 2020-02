2020/02/28 | 20:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الجمعة، اكتشاف حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة بغداد/ جانب الكرخ.

وقالت الوزارة إن الإصابة لسيدة تبلغ من العمر 32 سنة، كانت قد عادت مؤخرا للعراق من إيران، وتم متابعتها من قبل وزارة الصحة وأُخذت لها العينات لإجراء الفحوصات المختبرية المطلوبة.

وبعد الفحوصات المختبرية كانت النتيجة إيجابية، والمرأة موجودة حالياً في إحدى المستشفيات الخاصة لمتابعة وضعها الصحي، حسب الوزارة.

";

//parse XFBML, because it is not nativelly working onload

if (!fbParse()) {

var c = 0,

FBParseTimer = window.setInterval(function () {

c++;

if (fbParse())

clearInterval(FBParseTimer);

if (c === 20) { //5s max

thisSnippet.innerHTML = "Facebook API failed to initialize.";

clearInterval(FBParseTimer);

}

}, 250);

}

}

};

thisSnippet.className = "facebookSnippetProcessed";

if (d.readyState === "uninitialized" || d.readyState === "loading")

window.addEventListener("load", render);

else //liveblog, ajax

render();

})(document);

وأكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية اتخاذها كافة الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالة والملامسين لها وحسب اللوائح الصحية العالمية.

ودعت كافة المؤسسات والمواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الأزمة الوزارية ولجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد.

وسجلت أول إصابة بكورونا في بغداد أيضا لشاب عائد من إيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدرها إيران.. ثاني إصابة بكورونا في بغداد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدرها إيران.. ثاني إصابة بكورونا في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).