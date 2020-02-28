2020/02/28 | 20:59 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأعرجي: ماحدث بالبرلمان أمس كان الرصاصة الأخيرة لإنهاء الكتلة الأكثر عدداً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/28 | 20:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: ماحدث بالبرلمان أمس كان الرصاصة الأخيرة لإنهاء الكتلة الأكثر عدداً) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي: ماحدث بالبرلمان أمس كان الرصاصة الأخيرة لإنهاء الكتلة الأكثر عدداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).