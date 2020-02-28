2020/02/28 | 21:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمالك يهزم الترجي ويضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (المستقلة) – حسام الدين جمال – حقق الزمالك المصري فوزا ثمينا على ضيفه الترجي التونسي بنتيجة 3-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم الجمعة. وافتتح عبد الرؤوف بن غيث التسجيل للترجي في الدقيقة 27 من المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزمالك يهزم الترجي ويضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزمالك يهزم الترجي ويضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).