2020/02/28 | 21:06 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلى بينهم قائد عسكري بقصف تركي استهدف اجتماعاً للجيش السوري في حلب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/28 | 21:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى بينهم قائد عسكري بقصف تركي استهدف اجتماعاً للجيش السوري في حلب) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى بينهم قائد عسكري بقصف تركي استهدف اجتماعاً للجيش السوري في حلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).