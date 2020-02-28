الأمن اليوناني يطلق الغاز المسيل للدموع ضد مهاجرين عبروا من الحدود التركية

2020/02/28 | 21:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

افادت وسائل اعلام تركية، اليوم الجمعة، بان الامن اليوناني اطلق الغاز المسيل للدموع ضد المهاجرين الذين عبروا الحدود التركية.

وافادت وسائل الاعلام بـ"الأمن اليوناني يطلق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد مهاجرين غير نظاميين في المنطقة العازلة مع تركيا؛ ما أدى الى إصابة عدد منهم".

يشار الى ان تركيا فتحت ليلة امس الحدود البرية والبحرية مع اليونان، ودعت المهاجرين الى التوجه الى اوروبا، ووفرت لهم وسائل نقل الى النقاط الحدودية، بعد أن أخلتها من قوات الامن.

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