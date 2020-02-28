الصحة تسجل اصابة جديدة بفيروس كورونا في بغداد

2020/02/28 | 21:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن اكتشاف حالة اصابة جديدة بكورونا في جانب الكرخ ببغداد، لامرأة عراقية قادمة من ايران.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "تعلن وزارة الصحة والبيئة اكتشاف حالةً جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة بغداد/ جانب الكرخ لسيدة تبلغ من العمر ٣٢ سنة كانت قد عادت مؤخرا للعراق من ايران".

واضافت "تم متابعتها من قبل ملاكات وزارة الصحة وأُخذت لها العينات لإجراء الفحوصات المختبرية المطلوبة وتبيّن ان نتيجة الفحوصات المختبرية موجبة وهي حالياً في احدى المستشفيات الخاصة لمتابعة وضعها الصحي".

واكدت اتخاذها "كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالة والملامسين لها وحسب اللوائح الصحية العالمية"، داعية كافة المؤسسات والمواطنين الى "الإلتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الازمة الوزارية ولجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد كما تؤكد الوزارة على الالتزام بالتوصيات التي من شأنها منع انتقال العدوى".

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