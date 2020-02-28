الركابي: علاوي لم يتبع الآليات الصحيحة في اختيار كابينته الوزارية

2020/02/28 | 21:06 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد النائب مجلس ائتلاف دولة القانون، كاطع الركابي، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لم يتبع الآليات الصحيحة، في التعاطي مع الكتل السياسية بشأن اختيار الكابينة الحكومة.وقال الركابي في تصريح صحفي إن "رئيس الوزراء المكلف لم يتبع الآليات الصحيحة في التعاطي مع الكيانات والكتل السياسية في اختيار الكابينة الوزارية"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن، لأي مكلف بتشكيل الحكومة أن يتجاوز الكيانات الاساسية".وأضاف أن "دولة القانون تدعم تشكيل الحكومة بعيداً عن المحاصصة ومن دون أن يكون هذا الوزير محسوباً على كتلة وذاك على كتلة بشكل مبطن".وأوضح النائب أن "دولة القانون، ليس لها خلاف مع علاوي، ولم نناقشه في تشكيل حكومته، ولن تمانع إذا تحقق التوافق الوطني".

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