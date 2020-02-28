لبنان يعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/02/28 | 21:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح بليغ/ أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، اليوم الجمعة، عن تشخيص

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