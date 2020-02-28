2020/02/28 | 21:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر: أجهزة الكشف الطبي لفايروس كورونا في مطار بغداد كانت معطلة وتم إصلاحها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/28 | 21:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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