2020/02/28 | 21:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، الجمعة، بتاجيل عقد الجلسة الاستثنائية للبرلمان الى يوم الاحد المقبل.

وقال علاوي في رسالة بعثها الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي انه "لاجل اكمال تشكيل الكابينة الوزارية، نرجو تأجيل الجلسة الاستثنائية الى يوم الاحد الموافق الاول من اذار المقبل".

يذكر ان مجلس النواب اجل امس الخميس جلسته الاستثنائية الخاصة بمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الى يوم غد السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. علاوي يطالب بتاجيل عقد الجلسة الاستثنائية للبرلمان الى الاحد المقبل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. علاوي يطالب بتاجيل عقد الجلسة الاستثنائية للبرلمان الى الاحد المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).