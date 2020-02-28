2020/02/28 | 22:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد مراسل "كلكامش برس" ان هناك انباء تشير الى تأجيل عقد جلسة البرلمان للتصويت على حكومة محمد علاوي الى يوم الاحد.

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