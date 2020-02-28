“4 ارهاب” تلاحق شاب ايزيدي اخر، وعائلته تناشد لإنقاذه

2020/02/28 | 22:12 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- خليل بوكو “شرف الياس رشو” من مواليد ١٩٨٧ مجمع اليرموك بقضاء سنجار جنوبي محافظة نينوى، القي القبض عليه من قبل الاستخبارات العسكرية قبل اكثر من ثلاثة أشهر، بتهمة التعاون مع الإرهاب، عندما راجع دائرة الأحوال المدنية في ناحية الشمال.ناشدت عائلته العديد من الجهات الحكومية والمسؤولين الايزيديين، بالتدخل لانقاذه، والذي اعتقل بقضايا ارهاب …

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