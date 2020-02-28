صحة الكرخ: تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا في بغداد لعراقية قادمة من إيران

2020/02/28 | 22:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة والبيئة اكتشاف حالةٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بغداد

وأكد مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي في تصريح، تشخيص حالة إصابة بالفيروس لعراقية تبلغ من العمر اثنين وثلاثين سنة كانت قد عادت مؤخرا للعراق من إيران، وتمت متابعتها من قبل ملاكات وزارة الصحة وأُخذت لها العينات لإجراء الفحوصات المختبرية المطلوبة وتبيّن ان نتيجة الفحوصات المختبرية موجبة وهي حالياً في احدى المستشفيات الخاصة لمتابعة وضعها الصحي.

وأضاف، أن وزارة الصحة والبيئة تؤكد اتخاذها كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالة والملامسين لها وحسب اللوائح الصحية العالمية، وتدعو جميع المؤسسات والمواطنين الى الالتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الازمة الوزارية لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد.

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