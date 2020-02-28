“جست سكيورتي” تكشف عن الجهة المرشحة لتكون بديلة عن كتائب حزب الله

2020/02/28 | 22:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلط تقرير لموقع ” جست سكيورتي” المتخصص بقضايا الأمن القومي، الضوء على مستقبل النفوذ الإيراني في العراق، عقب مقتل قائد جيش القدس بالحرس الثوري الايراني قاسم سليماني.

وأشار تقرير الكاتب “كريسبن سميث”، الى المرحلة الجديدة بعد مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس في غارة أميركية، وفقدان الجهات الموالية لإيران، قائدها وعددا من مسلحيها، وتوجيه ضربات متكررة لقواعدها خلال الشهرين الماضيين، وتعرض كتائب حزب الله للتدقيق الشديد، ووضع امينها العام أحمد الحميداوي على لائحة الإرهاب من قبل واشنطن، وما يشكله ذلك من ضغوط متزايدة علها، مبينا ان طهران ستسعى خلال الفترة المقبلة، إلى إيجاد فصيل يحل محل “كتائب حزب الله”، للقيام بأنشطة معادية للولايات المتحدة والتحالف.

ورجح التقرير أن تكون حركة النجباء التي أطلقت تصريحات معادية للولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، الفصيل المرشح للقيام بهذا الدور، بسبب امتلاك فصائل أخرى ممثلة في البرلمان العراقي، مثل عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي مصالح سياسية واقتصادية، لا تريد أن تخسرها لو لعبت ذلك الدور، وكون النجباء الأقل تعاملا مع الحكومة العراقية، وعدم امتلاكها كتلة برلمانية على عكس الفصائل الأخرى في الحشد، إضافة الى قيامها بنشاطات في الخارج مثل انشاء ألوية تحرير الجولان في سوريا.

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