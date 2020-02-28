صحة المثنى تعلن شن حملة لإغلاق المقاهي في عموم المحافظة

2020/02/28 | 22:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مديرة الصحة العامة في محافظة المثنى، وسن عارف ، اليوم الجمعة، حملة ولليوم الثاني على التوالي لغلق المقاهي في ‏الأسواق.‏ وقالت عارف في تصريح لوكالة محلية اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “العمل جاري لإغلاق كافة المقاهي ومنع التجمعات الشبابية كاجراءات احترازية للوقاية ‏من فايروس كورونا المستجد”.واشارت عراف الى ان “قسم الصحة العامة نفذ […]

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