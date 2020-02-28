الاعلام الامني تعلن مقتل منتسب واصابة اخر بهجوم ارهابي في كركوك

2020/02/28 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ كركوك

أعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن مقتل منتسب واصابة اخر بهجوم ارهابي في كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية في محافظة كركوك اجرت عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية تعرضت على احد نقاط اللواء ٤٥ في الفرقة ١١ بقرية مطيق شمال قضاء داقوق، مما ادى الى استشهاد مقاتل وإصابة آخر".

واضافت: "كما تعرضت عناصر إرهابية على الفوج الثالث باللواء ٥٦ في الحشد الشعبي في قرية الحمدانية في القضاء ذاته، وقد أسفر هذا التعرض عن استشهاد مقاتل".

بغداد اليوم - ذي قار

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، الجمعة، اصابة خمسة اشخاص ووفاة سادس اثناء تشييع جثمان شيخ عشيرة في قلعة سكر.

وقالت القيادة في بيان، "تعرض بعد ظهر اليوم الجمعة 28 شباط الجاري خمسة اشخاص للاصابة بطلق ناري، حيث تم اسعافهم الى ال

بغداد اليوم - كركوك

وجه قائد شرطة كركوك علي كامل عبد الرزاق، الجمعة، بتأجيل كافة الدورات في مراكز التدريب للوقاية من ’’كورونا’’.

وقالت قيادة شرطة كركوك في بيان، إنه "لمقتضيات المصلحة العامة وحفاظا على سلامة منت

بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الجمعة (28 شباط 2020)، بأن القوات الامنية، عثرت على جثتين لرجل وامرأة داخل مزرعة قرب معمل البتروكيماويات، بقضاء الزبير في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الجثتين تعود لرج

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