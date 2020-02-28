بالوثيقة.. رئيس الوزراء العراقي المكلف يطلب تأجيل جلسة الغد الى الاحد المقبل

2020/02/28 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، على طلب موجه من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى رئاسة البرلمان بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية المقرر عقدها يوم غد السبت، الى يوم الاحد المقبل.

وجاء في الطلب الموجه من علاوي الى رئاسة البرلمان، انه "لاجل اكمال تشكيل الكابنية الوزارية، نرجو تأجيل الجلسة الاستثنائية الى يوم الاحد المقبل، الموافق 1 اذار 2020".

وأعتبر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الجمعة،ماحدث في جلسة الامس خرق للدستور وتحد واضح لارادة الشعب، داعيا النواب لحضور جلسة الغد وعدم الانجرار خلف "التحاصص والمغانم" الذي تطمح اليه بعض الكتل.

وعبر الكعبي في بيان، عن "استياءه مما حصل في جلسة المجلس يوم امس الخميس من خرق واضح لبنود الدستور ، داعيا ممثلي الشعب الى احترام الدستور والقانون بشأن عقد جلسة يوم غد السبت لمنح الثقة لكابينة رئيس الوزراء المكلف السيد محمد توفيق علاوي وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة للاحزاب التي كانت ولا زالت طامحة للمغانم والتحاصص بإسم (الاجماع الوطني) او الاستحقاق الانتخابي".

وطالب الكعبي، اعضاء مجلس النواب الى "الابتعاد عن ماتصبوا اليه الاحزاب من محاصصة ومصالح مقيتة ضاق منها الشعب ذرعا واكتوى بنيرانها طوال السنوات السابقة"، مشيرا الى ان "هذه الاحزاب يجتمعون على الحصص في الوزارات في بداية تشكيل الحكومات حتى تمريرها، وتراهم مختلفين ، متصارعين قبيل الانتخابات".

وأضاف، ان "المتضرر من الاقتتال الدائر من اجل المغانم هو الشعب العراقي الذي ينتظر منا اليوم الاسراع بتشكيل حكومة تلبي طموحاته وتباشر بانجاز الموازنة وتنفيذ الاصلاحات"، مخاطبا "من يسعى الى المغانم: كفاكم لعبآ على الالام وجراحات الشعب فالعراق اكبر من الجميع والاستمرار بنهجكم السائد تحدي واضح لارادة ابناء البلد".

وكان مجلس النواب، أعلن، الخميس (27 شباط 2020)، تأجيل جلسته الاستثنائية والخاصة بالتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي الى السبت المقبل.

بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد تحالف "الوطن أولا"، الذي يترأسه النائب مثنى السامرائي، اليوم الجمعة، أن ما حصل في الجلسة الاستثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي أمس الخميس يؤشر لحالة التشتت والتردد، مشيرا الى ان ال

بغداد اليوم-بغداد

طلب عضو تحالف الوطن أولا، النائب فيصل العيساوي، الجمعة (28 شباط، 2020) من رئيس لجنة مراجعة البرنامج والمنهاج الوزاري إضافة 12 ملاحظة لتقرير اللجنة.

وجاء في كتب صادرة عن النائب العيساوي، حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها، الملا

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