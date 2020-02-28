وباء كورونا: تفشي الفيروس يثير الذعر

2020/02/28 | 22:18 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تبدأ هذه الحلقة من "أسبوع في العالم" بالحديث عن فيروس كورونا وعن انتشاره السريع..



هلع وخوف في أكثر من بلد وتساؤلات عن الإجراءات الاحترازية. ثم تتطرق إلى نتائج الانتخابات التشريعية في إيران والتي أفرزت صعود المحافظين.



والجزء الأخير من الحلقة يناقش الوضع في العراق مع تأجيل جلسة البرلمان إلى نهاية الأسبوع المقبل لمنح الثقة لرئيس الوزراء محمد توفيق علاوي.

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