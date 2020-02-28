حصريا.. «علاوي» يطالب البرلمان بتأجيل جلسة منح الثقة في حكومته للأحد

2020/02/28 | 22:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح بليغ/ طالب محمد علاوي رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف، من رئيس مجلس النواب تأجيل جلسه منح الثقة في حكومته المقررة السبت، إلى الأحد المقبل.

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