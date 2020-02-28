الحوثي: الطغاة والجبارين عملوا على افقاد الأمة الإسلامية الكثير من القيم

2020/02/28 | 22:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد حركة انصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، اليوم الجمعة، ان “واقع العالم الاسلامي اليوم واقع مؤسف ويجب أن نخرج منه.واكد السيد الحوثي في كلمة مناسبة الجمعة الاولى من شهر رجب نبارك لشعبنا العزيز مناسبة جمعة رجب، والتي تحمل ذكرى دخول أهل اليمن للإسلام بعد وصول الإمام علي عليه السلام إلى صنعاء داعيًا […]

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