6 احكام قضائية على تجار مخدرات في ديالى

2020/02/28 | 22:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة شرطة ديالى، اليوم الجمعة، اصدار 6 حكم قضائي على تجار المخدرات داخل المحافظة خلال العام الجاري.وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في تصريح لوكالة محلية واطلعت عليه “العهد نيوز”، ان ” محكمة جنايات ديالى اصدرت قرار بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية بحق احد تجار المخدرات ممن تم اعتقالهم مؤخرا […]

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