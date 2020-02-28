2020/02/28 | 22:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلمان الدوسري يكتب: عمرة بلا كورونا منذ انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID – 19) في كثير من دول العالم، انطلاقاً من الصين عالمياً، ومروراً بإيران إقليمياً، والدول تتسابق على اتخاذ الإجراءات لدفع هذا المرض عنها قبل أن يتحول لوباء.إغلاق مدن، إيقاف رحلات جوية، منع مواطنين من السفر من وإلى دول بعينها… كل هذه الإجراءات […]

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