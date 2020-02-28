أسباب ترجح كفة ريال مدريد بالفوز في الكلاسيكو

2020/02/28 | 22:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يبحث ريال مدريد عن نسيان أحزانه في الفترة الماضية عندما يواجه برشلونة الأحد المقبل في كلاسيكو الليغا الإسبانية على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.ويحتل برشلونة صدارة الليغا برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف الذي فقد 5 نقاط في آخر جولتين بالتعادل أمام سيلتا فيغو ثم الهزيمة […]

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