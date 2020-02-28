كلّفتها بدلاً عن “حزب الله”.. إيران تستهدف أميركا بخطّة جديدة

2020/02/28 | 22:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل نت ليس سِراً على أحَدٍ ما، أن ميليشيا #كتائب_حزب_الله في #العراق هي الأكثر من قريناتها تهديداً للمصالح الأميركية في #بغداد، والأكثر تنفيذاْ للهجمات والاعتداءات على القواعد العسكرية

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