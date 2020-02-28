2020/02/28 | 22:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوكالة الرسمية: رئاسة البرلمان تؤجل جلسة منح الثقة للاحد المقبل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوكالة الرسمية: رئاسة البرلمان تؤجل جلسة منح الثقة للاحد المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).